Alessandro Lumina, l'azienda della sua famiglia, Confezioni Silusi, è nata in Italia e ha ben 45 anni di storia. Nel dna c'è la produzione di abbigliamento, in particolare capispalla e accessori in tessuti tecnici come il goretex e capi in piuma. Trent'anni fa, pur mantenendo il quartier generale in provincia di Bergamo. avete deciso di delocalizzare la produzione in Romania. Ma ora state facendo una brusca marcia indietro. Non a caso,...