Via dal Mise Castano, ha gestito crisi per 11 anni

IL CASOROMA Il contratto di Giampiero Castano, che per 11 anni ha gestito le crisi aziendali al ministero dello Sviluppo economico, non è stato rinnovato dal ministro Luigi Di Maio. Lo ha riferito lo stesso Castano, aggiungendo che «il contratto era scaduto e come tutti i contratti si possono rinnovare oppure no, non ne faccio un problema». Alla domanda su come sia avvenuto l'addio al Mise, Castano ha risposto: «Con Di Maio c'è stato un saluto corretto come deve essere. Sono un professionista - ha spiegato Castano - e so che se non c'è...