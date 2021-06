Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Il regalo di compleanno per l'assessore regionale Manuela Lanzarin, che ieri ha spento le sue prime 50 candeline, è il boom di prenotazioni fra i giovani veneti che vogliono vaccinarsi. Allo scoccare della mezzanotte, i ragazzi dai 12 anni in su si sono messi in coda sul portale della Regione, tanto che nelle prime due ore il sistema ha rischiato di andare in tilt. Ma è bastata un po' di pazienza per rilevare a...