VENEZIA Con la raccolta dell'uva Chardonnay, comincia oggi la vendemmia in Veneto. Una partenza su cui grava l'incognita dei lavoratori stagionali stranieri, in particolare romeni, sottoposti a una doppia restrizione all'ingresso: oltre al controllo sanitario, anche la quarantena per 14 giorni. «Così va a finire che restano bloccati 4.000 addetti, serve un isolamento attivo in azienda come in Trentino Alto Adige, altrimenti è concorrenza sleale», dice Coldiretti.

LE REGOLE

Oltre a 182 milioni di mele dagli alberi, nel giro di un mese vanno tolti pure 13 milioni di quintali di grappoli dalle viti: Pinot grigio dal 23 agosto, Merlot dal 10 settembre, Corvina (per l'Amarone) dal 14, Glera (per il Prosecco) dal 16, Garganega (per il Soave e il Recioto) dal 19. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, circa un decimo della quota annua di braccianti non italiani viene ingaggiato proprio ad agosto e a settembre. Le regole per il loro arrivo in Veneto, in questo periodo di emergenza Covid, sono state fissate dalla Regione. Il nuovo Piano di sanità pubblica aveva già previsto per questa categoria la necessità di «test sierologico rapido o test diagnostico rapido all'arrivo e, in caso di positività, tampone rinofaringeo». La successiva ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia ha ulteriormente precisato che «è fatto obbligo, anche agli effetti sanzionatori, dell'effettuazione di saggio diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido con finalità di screening», per tutti i «lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all'estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all'estero». Se poi quegli addetti provengono da un Paese inserito nella lista nera stilata dal ministero della Salute, che comprende appunto anche la Romania, «devono comunicare all'Azienda Ulss di riferimento l'ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata». In caso di trasgressione, scatta una sanzione di mille euro a carico del soggetto interessato, ma anche dell'impresa per ciascun operaio non in regola.

IN TRENTINO ALTO ADIGE

Sia la Provincia autonoma di Trento che, ancora prima, quella di Bolzano hanno invece aggiunto nei rispettivi provvedimenti una postilla. Il presidente Maurizio Fugatti ha spiegato di ritenere «di maggiore sicurezza, per la popolazione trentina, attivare una quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero, piuttosto che una quarantena passiva, dal momento che il controllo è più difficile da esercitare laddove lasciato alla responsabilità individuale». Dunque, come già aveva prescritto l'omologo altoatesino Arno Kompatscher, dopo il test (e anche se il risultato è negativo) i lavoratori «devono poi mantenere un periodo di isolamento di due settimane in azienda», o nelle sue vicinanze, per cui possono cominciare subito a raccogliere le mele e l'uva, «in piccoli gruppi di massimo quattro persone che vivono e lavorano insieme in un'unica unità abitativa» e «in assenza di contatti con ulteriori persone».

LA RICHIESTA

Spiega Alberto Bertin, responsabile dell'area lavoro di Coldiretti Veneto: «Avevamo chiesto alla Regione di adottare il modello del Trentino Alto Adige, ma così non è stato. Capiamo che la situazione epidemiologica veneta sia diversa e che sia difficile ponderare gli interessi di tutti, ma non possiamo non rilevare l'effetto dumping sulle nostre imprese. Uno stagionale romeno tenderà ad andare a lavorare in una regione dove trova meno ostacoli». Il problema è particolarmente sentito nell'area del Prosecco. «Soprattutto sulle colline della Docg di Conegliano e Valdobbiadene riferisce Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso dove la vendemmia avviene quasi tutta a mano. Ci sembra assurdo che, a fronte di un esito negativo del tampone, debba scattare la quarantena senza la possibilità di far comunque lavorare gli addetti. Per questo abbiamo in corso un confronto con l'Ulss 2 e confidiamo in tempi rapidi di arrivare alla soluzione». Occorre però che le aziende garantiscano il rispetto delle prescrizioni sanitarie. «Le grandi ci riescono osserva il produttore vicentino Daniele Costalunga mentre le piccole fanno fatica. Per quanto mi riguarda, ho preferito puntare sulla vendemmia meccanizzata. Piuttosto mi aiuterebbe di più una semplificazione del voucher in agricoltura».

Angela Pederiva

