Via al nuovo anno scolastico per oltre 150 mila studenti nel Padovano. Tra ingressi scaglionati, banchi singoli, mascherine e rigide regole, i ragazzi non nascondono l'emozione e la voglia di ritrovarsi.

«La scuola resterà sempre la più importante palestra di vita in ogni fase della crescita ha detto il presidente della Provincia Fabio Bui - se c'è un insegnamento che l'emergenza sanitaria ci lascia è l'insostituibilità degli insegnanti. Sicuramente dobbiamo investire negli strumenti tecnologici e digitali perché il mondo avanza e tutti ci dobbiamo adeguare, ma i rapporti umani, le lezioni di vita, le amicizie, le piccole vittorie e le piccole sconfitte sono momenti che fanno crescere i nostri figli».

Il timore che il sistema dei trasporti collassasse sotto il peso degli studenti che riprendevano ad andare a scuola è sfumato: nessun carico eccessivo di passeggeri. Gli autobus delle linee normalmente più frequentate dagli studenti erano semi-vuoti. «Il vero banco di prova sarà la prossima settimana ha commentato un'autista Molte scuole fanno entrare i ragazzi più tardi o iniziano le lezioni in settimana».

Se la mattinata è filata liscia, un po' meno è andata all'uscita. Non tanto per un'eccessiva presenza sui mezzi quanto perché all'uscita di scuola gli studenti si sono fermati a chiacchierare. Assembramenti si sono visti soprattutto alle fermate del tram.

