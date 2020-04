IL SUSSIDIO

ROMA Oggi il bonus da 600 euro atterra sui conti correnti degli italiani che hanno richiesto il sussidio messo in campo dal governo con il decreto Cura Italia. Quasi due milioni di lavoratori, il 50 per cento dei potenziali percettori che finora hanno presentato la domanda per accedere al sostegno, si vedranno accreditare la somma in banca entro il pomeriggio. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo: «In tutto oggi verranno pagati 1,8 milioni di richiedenti». Intanto il governo lavora al nuovo bonus per gli autonomi. Scontato ormai l'incremento dell'indennità da 600 a 800 euro, come l'introduzione di nuovi paletti per rendere il sussidio sostenibile dal punto di vista finanziario. Al vaglio vi è anche l'ipotesi di concedere l'aumento solo a chi ha registrato un sostanzioso calo del fatturato a causa dell'epidemia. ti sprint l'istituto di previdenza prova a farsi perdonare per il down del primo aprile, quando il portale è scomparso dal web in seguito a una clamorosa fuga di dati personali, lasciando per ore milioni di italiani in stato di necessità in attesa di fronte al monitor del computer. Le indennità che verranno corrisposte oggi a 1,8 milioni di lavoratori sono così suddivise: l'11 per cento è a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67 per cento di lavoratori autonomi e il 22 per cento di lavoratori agricoli. Entro la fine della settimana verranno disposti i pagamenti per i restanti 2,2 milioni di cittadini che al 10 aprile risultavano aver inoltrato la domanda per ottenere il sussidio.

