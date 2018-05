Vetri in nero, la maxi frode di Murano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAGGIROVENEZIA Si facevano pagare su dei pos in nero, per nascondere al fisco affari per decine di milioni di euro. L'ennesimo trucco, scoperto dalla Guardia di finanza, se l'erano inventati a Murano, l'isola della laguna di Venezia celebre al mondo per il suo vetro soffiato. Uno scandalo che, in realtà, sfiora le vetrerie vere e proprie, quelle dove i maestri vetrai producono i loro pezzi unici, coinvolgendo piuttosto le vetrerie/sale di vendita che commercializzano il vetro muranese alle frotte di turisti che ogni giorno si riversano...