Vertice tra Salvini, Meloni e Berlusconi. In FI aperture a Conte

LA STRATEGIAROMA Prima della formazione del governo rosso-giallo Berlusconi e Salvini si erano impantanati sulla richiesta azzurra di siglare un accordo davanti ad un notaio. Il leader della Lega disertò l'appuntamento a palazzo Grazioli e il Cavaliere infuriato se ne tornò a Milano. Ora le diplomazie di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono al lavoro per far sì che il centrodestra possa in qualche modo rinascere. Il vertice sul tavolo in primis le candidature alle prossime regionali dovrebbe tenersi nel week end a Milano....