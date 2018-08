Vertice Putin-Merkel sul gasdotto anti-Trump Ritardi e prove d'intesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROBERLINO Vladimir Putin, in Austria, danza con la sposa, la ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl che lo ha invitato al suo matrimonio, e lascia aspettare Angela Merkel per una buona mezz'ora. Ma giunto al castello di Meseberg, al fianco della cancelliera, il presidente russo ha rilanciato gli interessi comuni nella partnership coi tedeschi, spingendo soprattutto sul gasdotto Nord stream 2, che rafforzerebbe l'Europa. Il progetto che Donald Trump vuole sanzionare fornisce in effetti il terreno di intesa fra Berlino e Mosca,...