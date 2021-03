IL RETROSCENA

ROMA Potrebbe essere proprio il ministro dell'Economia Daniele Franco ad incontrare le parti sociali per affrontare i nodi dell'atteso decreto Sostegni, il provvedimento che dovrà stabilire i nuovi indennizzi per le categorie colpite dalla crisi, fissare i paletti sui licenziamenti e ridefinire l'ambito d'intervento della Cig. Sindacati e Confindustria vorrebbero invece fissare una data per l'incontro, prima del varo delle misure previsto per la prossima settimana, con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Per affrontare tutti i temi della ripresa, partendo ovviamente dall'emergenza lavoro.

Gli ultimi dati Istat confermano che la crisi legata alla pandemia ha avuto effetti disastrosi, spingendo solo nell'ultimo anno oltre un milione di persone in povertà assoluta. Per non parlare poi dei 500 mila posti persi.

Non è un mistero che gli industriali si aspettano una convocazione del premier per illustrare le iniziative che hanno in mente per creare occupazione, mettendo un argine a questa continua emorragia. Proprio il numero uno degli imprenditori Carlo Bonomi lo ha sottolineato in una intervista al Gazzettino, chiedendo di essere ascoltato. Sul tavolo ha messo proposte operative concrete. Dall'abbassamento da subito del livello del contratto di espansione, ora bloccato alle aziende con 250 dipendenti, al rafforzamento del bonus giovani, ad un meccanismo diverso per i contratti a termine, il tutto per dare flessibilità.

«Il blocco dei licenziamenti - ha ripetuto il presidente Bonomi - si sta trasformando anche in un blocco delle assunzioni. Andare avanti a colpi di proroghe non risolve i problemi, semmai li aggrava».

Un tema questo che sta molto a cuore al presidente Draghi e che prima o poi andrà affrontato. Perché se da un lato non si possono continuare a tenere in vita aziende zombie, dall'altra non si può nemmeno far esplodere una bomba sociale.

Secondo i sindacati, alla fine Draghi accetterà di incontrare le parti sociali, magari dopo una prima ricognizione dei ministri dell'Economia Franco, che materialmente sta mettendo a punto il decreto Sostegni, e di quello del Lavoro Orlando, competente sul settore. Di certo, specialmente quest'ultimo è in contatto con imprese e sindacati per elaborare una strategia di rilancio ampia. Una strategia che si fonda non solo su un massiccio intervento dello Stato per rimodulare gli ammortizzatori sociali, ma anche sugli investimenti in formazione e su una flessibilità contrattuale in grado di dare sprint alla ripresa.

LE PROPOSTE

Sarà modificato l'assegno di ricollocazione riconosciuto ai centri per l'impiego o alle agenzie per il lavoro accreditate, per favorire l'inserimento attivo dei lavoratori sul mercato. L'intenzione del governo è quella di affiancare all'assegno per una ricollocazione del lavoratore anche un voucher formativo che gli consenta di poter accedere ad una rete di offerte più vasta. Orlando pensa ad una rimodulazione che «guardi a una doppia funzione dell'assegno, che non sia legata solo a una sua rifinalizzazione, ma affiancato da un voucher formativo che garantisca una formazione coerente alla mappatura delle competenze».

Umberto Mancini

