Vertice con Intesa Sp, Cdp e Banco Bpm per trasformare 400 milioni in capitale

IL RETROSCENA

ROMA Nel piano del governo per il rilancio dell'Ilva accanto ad ArcelorMittal e Invitalia, dovrebbero prendere posto Intesa Sanpaolo, Cdp e Banco Bpm invitati a una riunione venerdì presso il Mef. L'esecutivo ha predisposto il tavolo del negoziato per confezionare il nuovo piano con il partner franco-indiano da chiudere entro il 31 gennaio, come concordato davanti al giudice di Milano il 20 dicembre. Grazie all'esito positivo del Riesame, che ieri ha sventato lo spegnimento di Afo2 pur fissando un percorso a tappe forzate per completare le prescrizioni, il salvataggio della siderurgia di Taranto può accelerare.

A questo fine sono state organizzate due riunioni: una domani pomeriggio presso il Mise, con Francesco Caio, consulente del ministero di Via Veneto, i legali di Cleary Gottlieb e di Bep guidati da Gianpiero Succi, i consulenti (Bcg e Rothschild) sul piano industriale. L'altra, venerdì pomeriggio al Mef, presente Enrico Laghi, neo consulente del Tesoro nella trattativa con i tre istituti. Intesa Sp, Cdp e Banco Bpm saranno rappresentati da alti dirigenti del settore crediti. Le tre istituzioni sono quelle che, ad aprile 2015, erogarono un finanziamento di 400 milioni in prededuzione, cioè con la priorità nel rimborso ed assistito dalla garanzia dello Stato: la Superbanca milanese concesse 50 milioni, Cassa depositi e prestiti 330 milioni, Banco Popolare, poi confluito nel gruppo di Piazza Meda, 20 milioni. Proprio la presenza di questa garanzia a prima richiesta «ogni eccezione rimossa» (come è scritto nel contratto del finanziamento per rafforzarne la blindatura sul rimborso), potrebbe costituire la leva sulla quale le banche faranno forza per motivare un atteggiamento distaccato. È molto probabile che l'esito dell'incontro sarà interlocutorio, nel senso che le tre banche si riserveranno una risposta, chiedendo però di ottenere qualche ulteriori paracadute.

Questo finanziamento fu concesso obtorto collo dopo uno precedente di 250 milioni dei primi mesi del 2014, cui parteciparono Intesa Sp con 158 milioni, Unicredit (50 milioni), Banco Bpm (42 milioni).

Unicredit - ad in quel periodo era Federico Ghizzoni - si oppose nel 2015: nel corso di una riunione a fine marzo in Piazza Scala, sede milanese di Intesa Sp, presenti Gaetano Miccichè, Pierfrancesco Saviotti, il commissario Piero Gnudi, il rappresentante di Unicredit Alessandro Decio motivò il no della sua banca con l'indisponibilità deliberata dal cda di assumere altri rischi verso l'acciaio di Taranto. E non ci fu verso di convincere Ghizzoni da parte degli altri banchieri e di esponenti del governo.

UN MILIARDO AD INVITALIA

Ecco quindi perché nella struttura attuale dell'operazione di sistema pubblico-privata, concepita per supportare il nuovo piano industriale di Ilva, Unicredit non ci sarà. Lo schema messo a punto prima di Natale nel cosiddetto Heads of agreement - documento con i punti-chiave dell'accordo - è previsto che Am InvestCo paghi circa 1,2 miliardi per acquistare gli asset di Ilva e con questa somma saranno rimborsate le tre banche e, probabilmente, il Tesoro che nel 2016 e 2017 concesse circa 1 miliardo. Via XX Settembre potrebbe trasferire questo credito in capo ad Invitalia, l'agenzia per lo sviluppo di impresa, controllata al 100% dal Mef che, convertendo il credito, acquisirebbe la partecipazione in Am InvestCo. E nel capitale di Am dovrebbero prendere posto anche i tre istituti. Si apre un tiro alla fune dalla conclusione inevitabile.

Rosario Dimito

