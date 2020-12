Va attenuandosi l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Nordest in questi giorni. Per oggi in Veneto è previsto tempo prevalentemente molto nuvoloso con precipitazioni al più locali e modeste. L'avviso di criticità è valido fino alle 20 di questa sera. Lo stato di «preallarme» (allerta «Arancione») è confermato solo per la Rete idraulica principale del Bacino «Basso Brenta-Bacchiglione» (Padova, Vicenza, verona, Treviso e Venezia) in riferimento al Fratta-Gorzone dove si prevedono livelli idrometrici ancora sostenuti. Sulle rimanenti zone del bacino è da considerarsi lo stato di «Attenzione», fissato anche per la rete idraulica secondaria. Situazione in lento, ma progressivo miglioramento anche in Friuli Venezia Giulia: il rischio maggiore - contrassegnato dal colore arancione - è quello di valanghe, ghiaccio al suolo e di acqua alta tra Lignano, Grado e Trieste. Quota neve oltre 400 metri circa sulle Alpi, 600-800 sulle Prealpi. Soffierà ancora Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Possibili locali foschie notturne. Venerdì, a una settimana esatta dall'esordio dell'evento meteorologico estremo, i fenomeni dovrebbero esaurirsi.

