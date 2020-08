VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Sedici giorni per trovare e formalizzare l'accordo, poco più di due settimane per decidere se il centrodestra in Veneto alle elezioni del 20 e 21 settembre si presenterà agli elettori unito, come nel 2015, o se invece ognuno farà da sé. E cioè la Lega da sola (tutt'al più con Forza Italia) e Fratelli d'Italia da soli. Ieri il governatore Luca Zaia ha minimizzato le tensioni («Non mi pare ci siano problemi»), ma ha anche puntualizzato: il suo documento sull'autonomia del Veneto «deve essere firmato». Da tutti. E se la richiesta del partito di Giorgia Meloni è di avere in cambio il presidenzialismo, Zaia ha risposto con nonchalance: «Io sono favorevole, ci mancherebbe, ma il presidenzialismo mica dipende dalla Regione del Veneto». Poi, nel pomeriggio, nella riunione del direttorio della Lega capitanato dal segretario nathional Lorenzo Fontana e di cui fanno parte, oltre allo stesso Zaia, la senatrice Erika Stefani, l'assessore Roberto Marcato e il capogruppo in Regione Nicola Finco, i toni si sono fatti più duri. La posizione della Lega è che «si firma il documento sull'autonomia senza condizioni e a firmarlo devono essere i leader nazionali. O così o niente. O così o si corre da soli». Anche perché i leghisti non sopportano più i continui attacchi che arrivano dai Fratelli d'Italia sul territorio. E la richiesta di barattare l'autonomia con il presidenzialismo è vista come una scusa per non fare niente: «Il presidenzialismo serve ad allungare i tempi per l'autonomia al San mai...», ha tagliato corto l'assessore Gianpaolo Bottacin.

IL MESSAGGIO

Zaia, come al solito quando si parla di trattative e mediazioni politiche con gli alleati, ha evitato di polemizzare, sostenendo di non partecipare alle riunioni con gli altri partiti, ma di non avere neanche sentore di attriti e polemiche. Però ha dato due messaggi chiarissimi: il documento sull'autonomia va firmato e se anche si volesse mettere sul piatto la riforma costituzionale sul presidenzialismo voluta da Giorgia Meloni, i tempi di realizzazione dell'una e dell'altra non potrebbero essere collegati. Dunque, se ne parli pure, ma senza legami.

«Di questa vicenda - ha detto ieri Zaia, interpellato all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera - se ne stanno occupando i piani alti, visto che non è la Regione Veneto che può decidere il presidenzialismo. E ricordo che il presidenzialismo è una riforma costituzionale a differenza dell'autonomia che è una riforma che è già nella Costituzione. Quindi bisogna che si decidano a livello nazionale su questi temi. Non ho nulla contro il presidenzialismo - ha aggiunto il governatore - sia chiaro: ben venga che si possano eleggere direttamente i nostri rappresentanti». Quanto al documento sull'autonomia, Zaia ha ripetuto: «L'ho detto, il documento sull'autonomia bisogna firmarlo. Ma mi sembra che non ci siano problemi a sentire le dichiarazioni, però faccio anche presente che io non ho seguito questo dibattito, non partecipo neanche alle riunioni».

Quanto alla riunione del direttorio, la riunione di ieri ha quasi concluso il lavoro sulle liste, quella della Lega e quella di Zaia Presidente. Il governatore insiste per avere stavolta anche una terza lista, quella chiamata degli amministratori, ma qui la scelta dei candidati non è ancora conclusa.

Alda Vanzan

