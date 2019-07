Verso la manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Qualcosa che riguarda tutti a cui stiamo lavorando è un forte taglio delle tasse a partire dall'anno prossimo per chi vive in questo paese e riguarda produttori e famiglie. Sarà un bel confronto con l'Europa, non dico scontro ma preparatevi. Io sono già pronto, la pazienza del pescatore ce l'ho: preparatevi ad alcune settimane di discussione, se ce lo faranno fare sorridendo lo faremo, altrimenti lo faremo lo stesso». Matteo Salvini con la canna da pesca ci sa fare e lo ammette. LE RISORSEL'esca l'ha però cambiata perché...