VERSO IL VOTO

VENEZIA La mobilitazione del centrodestra, in vista delle Regionali e delle Comunali di fine estate, è partita ieri dalla Puglia. Ma l'eco della campagna elettorale è rimbalzata subito qui, in Veneto, che pure va verso il voto con la partita dell'autonomia ancora aperta. Una riforma che per Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e protagonista del primo comizio a sostegno del candidato Raffaele Fitto, deve avere una contropartita: «La nostra unica e permanente preoccupazione sul tema è che sia garantita l'unità nazionale, per questo abbiamo chiesto in cambio alla Lega di impegnarsi formalmente su un convinto sostegno al presidenzialismo».

IN BALLO

Vista da Bari, la coalizione appare unita su Fitto, europarlamentare e co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fdi che da giovane pupillo di Silvio Berlusconi ha già amministrato la Puglia dal 2000 al 2005, salvo poi mancare la riconferma a causa della vittoria del centrosinistra guidato da Nichi Vendola. Tuttavia in ballo c'è anche la leadership all'interno dell'alleanza. Una sfida che in Veneto si riverbera sull'autonomia, dopo che il governatore Luca Zaia ha ribadito: «Non esiste che al mio fianco ci siano persone che non credono nell'autonomia o che abbiano anche solo il minimo dubbio».

ANTI-INCIUCIO

Lette queste affermazioni, Meloni tuona: «Non capisco il comportamento della Lega e questa intervista di Zaia dopo la grande prova di unità che avevamo dato con l'indicazione unitaria dei candidati presidenti in tutte le elezioni regionali. Noi abbiamo già firmato nel 2018 un programma che prevedeva sostegno all'autonomia regionale, come ancora prima la destra aveva fatto sostenendo le proposte di devolution». In cambio, però, Fdi chiede un impegno sul presidenzialismo. «Siamo pronti a firmare nuovamente quel programma assicura Meloni ma vorremmo che gli alleati si impegnassero anche sul patto anti-inciucio, perché Zaia sa bene che non siamo stati noi, ma il M5s al governo gialloverde, a impedire che l'autonomia si realizzasse. Noi abbiamo sempre rispettato alleanze e programmi, come tutti sanno. Un impegno a non fare patti con partiti diversi da quelli con i quali ci si candida è una garanzia per tutti, e per chi ci vota per vedere realizzato il nostro programma».

LA GUIDA

Oggi a supporto di Fitto arriverà il leghista Matteo Salvini, mentre sabato toccherà al forzista Antonio Tajani. Entra così nel vivo la campagna elettorale pugliese, ma pure la partita interna al centrodestra, anche se la capitana di Fdi afferma di non avere mire rispetto alla guida della coalizione: «Il tema della leadership non è ciò a cui sto lavorando, non mi appassiona. Lavoro perché il centrodestra possa governare nel minor tempo possibile. Oggi sappiamo i pesi all'interno del centrodestra, poi vedremo se saranno modificati. Non ci sono divisioni nel nostro campo, lo dimostreremo nei prossimi giorni».

IL CHIARIMENTO

Bisognerà però sgombrare il campo dai dubbi sull'autonomia. Lo chiede la Lega, ma sembra volerlo pure Fratelli d'Italia, a sentire il senatore Ignazio La Russa: «Credo che occorra essere chiari come lo sono stati Giorgia Meloni e Matteo Salvini in occasione delle candidature per le Regionali. In quella sede, abbiamo ricordato che Fratelli d'Italia e da sempre la destra italiana, sul tema dell'autonomia sono sempre stati protagonisti e che semmai a frenarla, furono in passato le tentazioni secessioniste della vecchia Lega. E recentemente a impedirla non è stata la destra, ma i loro ex alleati di governo del Movimento 5 Stelle. La nostra unica preoccupazione era e resta quella di sottolineare che l'autonomia per la quale hanno già votato i nostri esponenti in Veneto e in altre regioni, e che vogliamo nel quadro della unità nazionale, si concretizzi con il contestuale percorso per il presidenzialismo». Il confronto si sposta dunque a livello centrale, ma La Russa invoca pure l'intervento del governatore veneto: «Al tavolo nazionale abbiamo confermato il nostro assenso all'autonomia con un documento che recepisce integralmente la richiesta del presidente Zaia e che aggiunge, ovviamente, altri impegni nazionali che comprendono il presidenzialismo, la conferma dei programmi pre 2018 e il patto anti inciucio. Mi aspetto quindi che Salvini e lo stesso Zaia riportino il confronto nell'alveo di quella fruttuosa collaborazione che ci ha consentito di uscire più forti e coesi con la comune decisione sulle candidature alle Regionali e l'impegno ad andare uniti in tutte le regioni e in tutti i capoluoghi di provincia».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA