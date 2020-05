VERSO IL VOTO

VENEZIA Antonio Guadagnini è il candidato governatore del Partito dei Veneti. Nell'aria da tre mesi, ma non più ufficializzata a causa dell'emergenza Coronavirus, la notizia è stata comunicata ieri dallo stesso consigliere regionale uscente, al termine della sfida interna con Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave. Si consuma così definitivamente lo strappo con il centrodestra di Luca Zaia: «La Lega ha le sue priorità chiosa Guadagnini che non sono le mie. Tra l'altro, da due anni non facciamo incontri di maggioranza per concordare le cose da fare, mi pare di poter dire che l'alleanza si è, via via, auto-dissolta». Fra i messaggi di sostegno alla sua candidatura, anche quelli di Stefano Zecchi, Alessio Morosin e Corrado Callegari.

Intanto nell'ultima riunione della segreteria regionale del Partito Democratico è stato deciso di verificare se il candidato governatore Arturo Lorenzoni è ancora tale: dalle consultazioni effettuate dal segretario Alessandro Bisato sono emerse considerazioni e valutazioni positive. E cioè: nonostante la gaffe sul professor Andrea Crisanti («Se si candida gli lascio il posto»), la candidatura di Lorenzoni è confermata. Dovrà però recuperare i calendiani di Azione, mentre i renziani di Italia Viva continuano a spingere per candidare Orietta Salemi.

