VERSO IL VOTO

NEW YORK Ignorando ancora una volta le regole che vieterebbero di usare la Casa Bianca come palcoscenico per un comizio elettorale, Donald Trump si è presentato ieri pomeriggio sul balcone della sala blu, per parlare a un pubblico di sostenitori, riuniti nel pratone della casa presidenziale. Alle 2 del pomeriggio, Trump è uscito sulla terrazza, si è tolto la maschera e ha annunciato: «Mi sento benissimo! Ho potuto smettere di prendere le medicine, sono guarito!» per poi lanciarsi in un attacco contro il rivale Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.

Il suo pubblico ieri era composto di neri e ispanici, portati nella capitale e spesati di tutto da organizzazioni conservatrici. Vestiti con una stessa maglietta celeste, hanno gridato «four more years!» (altri 4 anni) e agitato bandiere. All'ingresso erano state distribuite maschere, ma era anche stato detto che erano liberi di indossarle o no. Ieri erano esattamente 8 giorni dal 2 ottobre, quando è stato annunciato che il presidente era positivo al covid-19, e secondo le stesse direttive dei Centers for Disease Control il presidente avrebbe dovuto ancora mantenere la quarantena per almeno altri 12 giorni. Invece non solo ha tenuto l'appuntamento, ma ne terrà uno in Florida domani sera e altri due nel corso della settimana. L'appuntamento di ieri pomeriggio è stato il primo in pubblico, dall'inizio della sua malattia, ma il medico di Trump si è rifiutato di informare il pubblico se il presidente avesse fatto altri test e cosa rivelavano della sua salute. Nei giorni scorsi tuttavia Trump è stato molto attivo con interviste a radio e tv conservatrici, lanciandosi in discorsi lunghi e confusi. Questi interventi sembrano aver fatto poco per riconquistargli le simpatie degli indipendenti e delle due fasce elettorali anziani e donne bianche che secondo i sondaggi lo stanno abbandonando. I repubblicani insistono che Trump può riconquistare il posto di favorito, come successe nel 2016, ma non ci sono dubbi che i sondaggi preoccupano la Casa Bianca. Con Joe Biden avanti di oltre 11 punti al livello nazionale, Trump contava di cambiare narrative con una October Surprise che stornasse l'attenzione dal coronavirus. Puntava cioé sull'arrivo delle prove di quello che lui considera essere «il più grande scandalo politico della storia», e cioè i supposti tentativi di Barack Obama e Hillary Clinton di «minare » la sua campagna elettorale del 2016 «inventando intromissioni russe» e «spiando» il suo quartier generale. Ma l'indagine in corso oramai da due anni non sembra affatto vicina alla conclusione, e tantomeno sembra promettere incriminazioni eccellenti, e questo ha spinto il presidente a prendersela con i suoi più fedeli collaboratori.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA