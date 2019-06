Verso il sequestro della nave La comandante rischia 15 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'ennesimo caso Sea Watch diventa il banco di prova per il decreto sicurezza bis, che rischia, almeno in astratto, di trasformarsi in un boomerang per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Perché se la Guardia di finanza non dovesse ravvisare ipotesi di reato e decidesse di limitarsi alla richiesta di sanzione amministrativa da inviare al Prefetto di Agrigento, la vicenda della Ong tedesca potrebbe tramutarsi in un nuovo affaire Diciotti. E Salvini potrebbe venire di nuovo iscritto sul registro degli indagati per il...