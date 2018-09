Versace è americana: colpo al Made in Italy

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMade in Italy sempre meno italiano. Un altro grande nome della moda del nostro Paese, Versace, è passato in mani straniere. Per la precisione in quelle della griffe americana Michael Kors, che ne ha ieri ufficializzato l'acquisto. Quest'ultima si considera e definisce un marchio di lusso globale e lo scorso anno aveva già acquisito il brand di scarpe di culto Jimmy Choo per 1,2 miliardi di dollari. Nel caso di Versace, invece, si parlerebbe di 2 miliardi. Del resto, John D. Idol, amministratore delegato di Kors, aveva dichiarato...