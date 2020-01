LA POLEMICA

VERONA «Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada...». La senatrice a vita Liliana Segre, esponente di spicco della comunità ebraica italiana, sopravvissuta alla deportazione nazista e alla Shoah, reagisce così alla notizia che il consiglio comunale di Verona ha votato a favore dell'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, lo storico leader del Msi e della destra nazionale, che dopo la caduta del regime fascista di Mussolini aderì alla repubblica di Salò. «Mi chiedo se sia lo stesso Comune, quello di Verona, a concedere a me la cittadinanza onoraria e poi a intitolare una via ad Almirante: si mettano d'accordo! Le due scelte sono di fatto incompatibili, per storia, per etica e per logica. La città di Verona, democraticamente, faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte che sono antitetiche l'una all'altra. Questo no, non è possibile!».

Una reazione, quella della Segre, alla quale fanno seguito quelle della PD Alessia Rotta («Con la proposta di dedicare una strada a Giorgio Almirante, firmatario del manifesto della razza del 1938, e contestualmente la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sopravvissuta a un campo di sterminio nazista, si raggiunge il culmine del più vergognoso doppiogiochismo») e quella dei 5 stelle («Bene la Segre, male fa l'amministrazione veronese a coccolare nostalgici fascisti, mancando di rispetto alle vittime dell'Olocausto»).

Racconta Liliana Segre: «Quando ero bambina, a Milano, mi ricordo di Corso del Littorio che poi dopo la Liberazione divenne Corso Matteotti: le vie sono sempre quelle, i loro nomi cambiano a seconda delle stagioni: ma non credevo proprio che questa fosse la stagione di Giorgio Almirante, pensavo o mi illudevo che fosse passata... Un conto è intitolare strade a Moro o a Nenni, a Berlinguer o a La Malfa, un altro conto è intitolarla ad Almirante che ha una storia diversa, anzi ben diversa, visto che fu tra i sostenitori del Manifesto della Razza per il quale noi ebrei non eravamo italiani. Credevo che quel tempo non ci fosse più in Italia, ora apprendo che purtroppo c'è ancora».

La decisione della Giunta, su proposta del presidente del Consiglio comunale, Ciro Maschio (Fdi), era stata pubblicata sull'albo pretorio il 16 novembre, lo stesso giorno in cui sempre il Consiglio municipale di Verona aveva deciso all'unanimità di attribuire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Ieri l'associazione veronese «La città che sale» ha chiesto al Prefetto della città scaligera di non autorizzare la delibera approvata dalla giunta.

«Le proteste di questa fantomatica Associazione - replica il Vice Presidente del Consiglio Regionale ed esponente di Fratelli d'Italia Massimo Giorgetti - sono l'ennesima dimostrazione dell'odio politico e della totale mancanza di onestà intellettuale per la storia politica dell'Italia del dopoguerra. Giorgio Almirante, assieme ad altri esponenti del fascismo traghettò nel sistema democratico e repubblicano milioni di reduci fascisti, dando loro un riferimento politico fondando nel 1946 il MsI. L'amnistia di cui beneficiarono i fascisti, fu firmata il 22 giungo del 1946 addirittura dall'allora ministro della Giustizia Palmiro Togliatti, esponente di spicco del Pci».

Almirante «aveva solo responsabilità di condivisione ideologica - è l'analisi del politologo Marcello Veneziani -, non di potere, essendo solo un giornalista che lavorava al ministero della Cultura della Rsi. Ma allora si dovrebbe riconsiderare anche la posizione di Togliatti e dei suoi legami con l'Urss comunista. Eppure, ci sono ancora i viali Palmiro Togliatti in tante città italiane. Almirante deve essere ricordato come leader politico della Destra italiana, non per errori di gioventù che ha riconosciuto come infamia avendo dichiarato che l'unica cosa che non si perdona del suo passato è aver aderito a quella idea, non portando peraltro alcuna responsabilità personale».

