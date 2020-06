«Avevo chiesto che si istituisse una commissione ispettiva per la vicenda citrobacter di Verona e Mantoan ha firmato il decreto». Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito all'allarme batterio-killer all'Ospedale della donna e del bambino di Verona, dove è già stato chiuso il punto nascita. Tutto è nato con il caso di una bambina nata prematura ad aprile dello scorso anno nel reparto di ostetricia di Borgo Trento e poi morta a novembre all'ospedale Gaslini di Genova per un'infezione da batterio che le aveva colpito il cervello. La perizia ha accertato che la piccola è stata uccisa dal Citrobacter, infezione contratta nel reparto di ostetricia veronese.

«C'è già una commissione interna - ha detto il presidente della Regione del Veneto - formata anche in questo caso da ottimi professionisti, ma volevamo fortemente che ci fosse anche una commissione di emanazione regionale, perché nessuno potesse ricamare sulle nomine, ritenendola fondamentale per chiarire la storia. Sarà da capire bene l'evoluzione del batterio, rarissimo nelle infezioni ospedaliere, ma che c'è».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA