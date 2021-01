L'INCIDENTE

LEGNAGO (VR) Sfiorato il dramma ieri a Legnago dove un'auto è stata travolta da un treno dopo essere rimasta bloccata sui binari, a un passaggio a livello, per un guasto al motore. Fortunatamente, le due persone che erano a bordo della vettura, una Fiat Punto, sono riuscite ad uscire dal veicolo, appena hanno visto abbassarsi le sbarre, e ad allontanarsi prima dell'arrivo del treno, un locale che copre la linea Legnago-Rovigo.

Nessun ferito, quindi, nemmeno tra i ferrovieri ed i dieci passeggeri del treno, nonostante le immagini terribili dell'incidente, con la motrice che ha trascinato per alcune centinaia di metri la vettura prima di riuscire a fermarsi. Interrotta per ore la linea ferroviaria Rovigo-Legnago con disagi per i pendolari e le Ferrovie che hanno dovuto attivare un servizio di autobus sostitutivo per garantire il servizio.

IL PASSAGGIO A LIVELLO

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di ieri, sul passaggio a livello che attraversa, nella frazione di Casette di Legnago, poco dopo l'ospedale Mater Salutis, la provinciale che porta verso Villa Bartolomea e Rovigo. In quel momento nella zona era calata anche una nebbia che limitava la visibilità. Ma la causa dell'incidente sta tutto in un guasto meccanico alla vettura che, fatalità, si è bloccata proprio a cavallo dei binari, quasi in mezzo al passaggio a livello. Sul posto sono subito giunti, allertati dagli stessi occupano della vettura, i soccorsi ed in particolare la Polizia ferroviaria ed i vigili del fuoco del distaccamento di Legnago per la rimozione dell'auto e la messa in sicurezza del tratto. La linea ferroviaria è rimasta per ore interrotta per consentire ai tecnici delle Ferrovie le operazioni di rimozione dei resti dell'auto ed il ripristino dei binari. L'incidente, tra l'altro, è avvenuto su un tratto di linea ferroviaria da anni in discussione perché risulta sempre tra le peggiori nelle classifiche fatte da Pendolaria, l'analisi annuale di Leagambiente sulle linee Fs: è considerata tra le 10 peggiori d'Italia per ritardi, disagi, carrozze datate.

Massimo Rossignati

