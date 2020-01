LA DENUNCIA

VENEZIA Un'aggressione con il taser da parte di uno sconosciuto. Forse, ma al momento è solo un'ipotesi investigativa, legata ad un altro agguato di fine novembre. Sono, questi, i punti che i carabinieri di Bovolone (Verona) stanno cercando di unire dopo aver ricevuto ieri mattina la denuncia di un cinquasettenne di Cerea, nella provincia scaligera, autista di pulmino scolastico che ieri mattina, assistito dall'avvocato Fabio Targa, ha raccontato ai militari quanto vissuto.

Erano le 6.10 di venerdì - si legge nella denuncia - quando l'uomo, che aveva parcheggiato la macchina poco distante dal posto di lavoro, a Bovolone, è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha puntato il taser colpendolo con delle scosse elettriche. L'autista di pulmino è riuscito a difendersi, disarmando l'aggressore che, prima di scappare, aveva preso a pugni in testa e sulla schiena la propria vittima. Una volta ripreso, il cinquantasettenne è andato al Pronto soccorso dov'è stato medicato e dimesso con una prognosi di 8 giorni. Ieri mattina poi, la denuncia ai carabinieri della stazione veronese nella quale la vittima dà una descrizione del proprio aggressore: alto 1,75, indossava un cappello e un giubbotto scuro senza però essere riuscito a vederlo in viso. Il taser - la pistola elettrica che verrà data in dotazione alle forze dell'ordine dopo l'ok del Consiglio dei Ministri a metà gennaio - era di quelli a contatto.

Ma è in chiusura del proprio racconto che il cinquantasettenne di Cerea ammette che quella di venerdì è stata la seconda aggressione subita in pochi mesi. A fine novembre, mentre era al posto di guida di un pulmino con il quale portare gli adolescenti a scuola, era stato picchiato dalla mamma e dal papà di una ragazzina adolescente che lui aveva ripreso più volte perché - è scritto nella denuncia portata in procura a Verona a novembre - non si voleva sedere al proprio posto impedendo così al pulmino di partire in tutta sicurezza. Dai richiami era nata una zuffa con i genitori della ragazzina.

Da quell'episodio partiranno le indagini.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA