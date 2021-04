Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAVERONA L'Ulss 9 di Verona finisce sotto accusa per la gestione della profilassi Covid, con 10 mila ultraottantenni ancora da vaccinare. E corre ai ripari lanciando per venerdì 23 aprile un vax day a domicilio grazie ai medici di famiglia. A sollevare il caso sono proprio i 560 medici di base, che si sono sentiti snobbati dall'Ulss, che per vaccinare i 930mila cittadini scaligeri ha individuato 4 grandi hub (Fiera di Verona, ex...