IL FENOMENO

BELLUNO «Una classica sciroccata dell'autunno, con tutte le conseguenze del caso». È chiaro il previsore Arpav del centro meteo di Teolo (Pd) Stefano Veronese, che dà un quadro di quello che accadrà nelle prossime ore. Un evento critico e intenso, ma nella norma nell'era degli sconvolgimenti climatici che stiamo vivendo negli ultimi anni. Ne abbiamo viste di peggio. Almeno nel Bellunese dove lo spettro della tempesta Vaia è ancora vivo.

Qui il meteorologo che predisse quell'evento, Robert Luciano Thierry, del centro meteo di Arabba (Bl), afferma: «La dinamica dell'evento che sta per arrivare non è assolutamente la stessa di Vaia». Il bollettino della Protezione Civile della Regione Veneto, diffuso ieri alle 14, dà allerta rossa idrogeologica per una sola zona, Valbelluna e Pedemonatana (con Vaia era rossa per tutte le 8 zone del Veneto). Nelle altre aree del Veneto, c'è giallo o verde. Ma bisogna attendere oggi per avere un quadro più chiaro: stamane c'è l'incontro tra Protezione civile e Arpav e poi si saprà quello che accadrà.

IL PREVISORE

«È prevista - spiega il previsore Stefano Veronese - un'intensificazione dei venti e precipitazioni nelle zone e montane e pedemontane. Ci saranno parecchie piogge, accumuli significativi. Meno sulla pianura, poco sulla costa». E anche lui sottolinea: «È una perturbazione forte ma non ai livelli di Vaia. È una bassa pressione che si sta avvicinando da nord-ovest e in questo suo avvicinarsi convoglia l'aria mite umida a sud e quando ci sono le correnti da sud ci sono precipitazioni abbondanti». A far paura la pioggia e il vento che inizierà da oggi pomeriggio e sarà la fase più intensa della perturbazione fino a sera, compresa la prima parte di sabato. «Ci sarà tempo perturbato con precipitazioni in progressiva estensione - spiegano i previsori Arpav - e intensificazione sulle zone centro-settentrionali della regione, anche con rovesci e fenomeni che tenderanno a divenire forti e persistenti. Nel pomeriggio/sera di sabato le precipitazioni tenderanno a diradarsi». «Continuerà a piovere meno significativamente fino a lunedì - prosegue Stefano Veronese del Centro di Teolo - si supereranno i 100 millimetri di pioggia nelle zona montane e pedemontane. La neve sarà solo ad alta quota».

L'ALLARME

«L'evento meteo che sta per arrivare - spiega l'assessore uscente alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin - non è paragonabile a Vaia». Bottacin è stato in prima linea in quei giorni e ha raccontato l'accaduto in un libro. Ricorda ancora quando nel bollettino di allerta della Protezione civile nelle ore antecedenti la tempesta c'erano tutte le caselle rosse: non era mai accaduto. «In ogni caso - prosegue - come ogni volta che ci sono eventi rilevanti siamo costantemente allertati. Domani mattina (oggi ndr) faremo nuovamente il punto della situazione aggiornando il bollettino meteo che è l'unico documento ufficiale di allertamento di sindaci e forze in campo. Stiamo continuamente facendo girare i modelli meteo e idrologici/idraulici per essere aggiornati». E Bottacin conferma: «Sono attese precipitazioni con 150 millimetri nei due giorni, è previsto vento, poi alta marea con 140 centimetri per sabato mattina a Venezia. Insomma una serie di elementi e criticità e stiamo facendo il punto della situazione con i nostri modelli: li aggiorniamo mano a mano che passano le ore. Per quanto riguarda il vento abbiamo tutta la parte del Bellunese, per quanto riguarda le precipitazioni forti in modo particolare nella Valbelluna».

Olivia Bonetti

