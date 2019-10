Venti di scissione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA «Buongiorno, disturbo?». A sorpresa Luigi Di Maio si presenta a Palazzo Madama all'ora di pranzo per partecipare all'assemblea dei senatori. Un blitz, quello del Capo politico, dopo le polemiche della settimana scorsa culminate con il documento firmato da 70 senatori su 103 in cui si richiedeva di rivedere le regole interne del gruppo. In due ore di riunione il ministro degli Esteri ha mandato messaggi chiari alle truppe, soprattutto alla luce di possibili fuoriuscite verso altri partiti. «C'è chi è andato via e chi è...