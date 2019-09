Venti di scissione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La prima reazione è muscolare: «Multa da 100mila euro per danni d'immagine a chi se ne va». Con tanto di proposta dirompente: «Va introdotto il vincolo di mandato per i parlamentari». Luigi Di Maio mastica amaro e anche le ultime ore della sua missione a New York le passa a parlare del caos del M5S che lo attende oggi in Italia. L'addio della senatrice Gelsomina Vono (a cui il capo politico avrebbe mandato anche un messaggio di fuoco) verso i lidi renziani di Italia Viva rischia di non essere l'unico strappo a Palazzo Madama....