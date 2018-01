Ventenni uccisi dalle esalazioni di un braciere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAVICENZA Per due giovani vicentini, entrambi 21enni, si è trasformato in tragedia un breve periodo di vacanze natalizie in montagna, sui monti della Lessinia, nel Veronese. A Luca Bortolaso, nato a Soave (Verona) e residente a Lonigo e Alex Ferrari, nato e residente ad Arzignano, studenti universitari al secondo anno, legati tra loro da una lunga e profonda amicizia, è stata fatale un'imprudenza, ossia aver utilizzato un braciere artigianale per riscaldare la camera dove dormivano.Il dramma si è consumato in una villetta in quota,...