Mancano mascherine? Nessun problema, basta produrle. Ma l'idea che è venuta in mente a Mattia Bancato, tecnico 26enne di Dolo, va decisamente oltre il fai da te con carta da forno ed elastici (uno dei tanti rimedi di fortuna che si trovano in rete). Maschera da snorkeling da una parte, filtro realizzato con stampante 3d dall'altra, et voilà: il sistema di protezione a prova di virus è pronto. Mattia lavora alla Venpa spa, ditta di Pianiga che di solito produce attrezzature da cantiere. L'azienda, considerata l'emergenza sanitaria, ha deciso di convertire la produzione seguendo l'idea del suo giovane dipendente, passando quindi alla realizzazione dei componenti di raccordo per le maschere da snorkeling della Decathlon'. Il 26enne di Dolo ha iniziato con un set di 5 valvole Charlotte su prototipo Isinnova. Per farlo ha utilizzato una stampante 3D e replicato, quindi, quanto fatto da altri makers nei giorni scorsi (più di 500 kit in 3d arrivati da tutta Italia), e successivamente da un'azienda di Bergamo, l' Oldrati Group. Grazie a queste valvole, le maschere da snorkeling diventano respiratori da camera. Dispositivi che ora, con il benestare della protezione civile, verranno distribuiti ai medici degli ospedali. Appena ottenuto il file con il progetto da riprodurre, si è messo subito all'opera. Riesce a stampare 10 unità ogni 24 ore, al massimo delle prestazioni, avendo a disposizione un'unica stampante. «Il nostro contributo - dice - è una piccola goccia nel mare, speriamo che questo mare riesca a spazzare il virus».

Lino Perini

