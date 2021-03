segue dalla prima pagina

(...) quando in ballo c'è un farmaco salvavita (nel mio caso più sociale che biologica, probabilmente) come un vaccino. È come quando si apre uno stargate e uno ci salta dentro, finendo proiettato nel mondo dei salvi. Di qui il privilegio.

Nello specifico, lo stargate si spalanca alle 12.15 dell'ultimo sabato arancione prima della maledetta primavera rossa. La notizia giunge come tante altre durante la riunione di redazione, rigorosamente in videochat. L'Ulss 2 di Treviso mette a disposizione dosi di vaccino Astrazeneca, avanzate per la rinuncia di tanti insegnanti, ai giornalisti del territorio. Sembra una fake, una delle tante notizie tranello dalle quali restare in guardia in questi mesi. Le facce collegate in videoriunione oscillano tra l'incredulo, lo smarrito, il perplesso e lo speranzoso. Qualcuno ci scherza pure su. Eppure, il messaggio che arriva dall'Ulss 2 è chiaro: Viste le dosi a disposizione in data odierna di vaccino Astrazeneca, si estende ai giornalisti la possibilità di presentarsi OGGI (il maiuscolo è testuale, ndr) dalle 13 alle 18 per la vaccinazione presso le sedi vaccinali di Riese Pio X, Godega di S. Urbano, Bocciodromo di Villorba, Ex foro Boario di Oderzo per sottoporsi alla vaccinazione portando con sé: tessera sanitaria e tessera professionale che attesti l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti. Potete estendere il messaggio ai colleghi giornalisti residenti nell'Ulss 2.

IL DUBBIO

Il dubbio se ci si senta solo privilegiati o se ci si debba accodare tra i furbetti è il primo pensiero: vado, non vado? E se decido di andare, che rischi corro? Se quello che altri hanno deciso essere il mio vaccino era stato rifiutato da un insegnante, sono più coraggioso di costui o semplicemente sono uno che salta la fila perché chi deve gestirla si è girato un attimo dall'altra parte, lasciando aperto un pertugio? E ancora: con che criterio si decide di convocare all'ultimo una categoria piuttosto che un'altra, quali percorsi vengono intrapresi? Si sono sondate le disponibilità di coorti più a rischio? E magari pensi a genitori e nonni che ancora non hanno avuto questo privilegio. Il servizio sanitario pubblico chiama, ha scorte di vaccini che se non impiega subito rischia di buttare, convoca una categoria a stretto giro. La convinzione è che sappiano quello che fanno, perché di vaccinarsi a breve non c'era prospettiva né intenzione, essendoci giustamente altri in lista di priorità.

SALVEZZA

Il tempo di salutare moglie e bambini - che ti guardano come il protagonista di Interstellar che parte per un viaggio alla salvezza della Terra - e alle 13 mi trovo davanti al centro vaccinale dell'ex bocciodromo di Villorba. Ci sono già 5-6 colleghi, ma ci dicono che l'appuntamento slitta alle 14 perché i vaccinatori sono in sacrosanta pausa pranzo, dopo aver siringato tutta la mattina. La loro pausa dura poco, perché alle 13.15 ci fanno entrare, mentre via via la coda davanti all'ingresso si va allungando. Evidentemente l'invito che chiudeva il messaggio dell'Ulss è stato osservato alla lettera e la notizia è stata fatta girare (non fosse altro per deformazione professionale). Veloce check-in con misurazione della temperatura, igienizzazione mani, registrazione dei dati. Breve sosta nell'ampio salone che nell'era pre-Covid ospitava bocciofili di ogni età (c'è anche una gradevole musica pop di sottofondo) e alle 13.25 il vaccino è fatto. Chi somministra il siero è veloce, preparato, organizzato. Poche parole, a loro non interessa che categoria stanno vaccinando, a loro interessa vaccinare quanto più possibile. Si capisce che in poco tempo è stata messa in piedi comunque una struttura che viaggia a una marcia diversa rispetto a un mese fa. Il problema, semmai, è avere le dosi non avere chi vaccina. La sensazione è che ci sia un obiettivo comune e che si lavori per quello. Questo è il vero messaggio di questa insolita giornata da privilegiati. Basta andare in un centro vaccinale per capire che la speranza non arriva più dai tricolori che sventolano sulle terrazze o da generici andrà tutto bene, ma da chi ogni giorno ci mette anima e corpo per fare in modo che il vaccino non sia un privilegio.

Davide Scalzotto

