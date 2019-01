Venezuela, Washington valuta l'invio di truppe Espatrio vietato a Guaidó `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDANEW YORK Il procuratore capo venezuelano, il generale Tarek William Saab, ha ordinato ieri la revoca del diritto di espatrio e la confisca dei conti bancari per Juan Guaidó, il capo dell'Assemblea Nazionale che sabato scorso si è auto proclamato presidente ad interim del paese. Dietro il suo intervento è facile vedere la mano di Nicolas Maduro, il vincitore delle passate elezioni che Guaidó e la gran parte della comunità internazionale contestano per la mancanza di reali candidati dell'opposizione, e per presunti brogli ai seggi....