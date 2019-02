Venezuela, Guaidó cerca la sponda italiana Salvini riceverà una delegazione al Viminale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIROMA Juan Guaidó chiede l'appoggio di Roma nella sua lotta contro Maduro. Il leader dell'opposizione venezuelana ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai suoi due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere formalmente un incontro allo scopo di convincere l'esecutivo ad abbandonare definitivamente il regime di Caracas. Una eclatante iniziativa diplomatica in un momento in cui l'esecutivo italiano lavora a una mozione unitaria in vista del 12 febbraio, giorno in cui il ministro degli Esteri, Enzo Moavero...