Venezuela, gli anti-Maduro in piazza Il leader avverte: posso usare le armi

LO SCONTROBUENOS AIRES Se l'esercito è davvero l'ultimo salvavita del presidente Nicolas Maduro, allora è questa istituzione che bisogna affrontare frontalmente. Con una simile convinzione Juan Guaidò, leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha portato in piazza i suoi sostenitori a cui ha chiesto di consegnare nei comandi militari, a Caracas e altrove, documenti in cui si chiede alla Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) di schierarsi con la democrazia. Ossia, di unirsi al mondo civile per mettere...