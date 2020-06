LA POLEMICA

ROMA La freccia più velenosa viene scoccata da uno degli alleati di governo. Matteo Renzi torna infatti sulla vicenda del presunto finanziamento venezuelano al Movimento 5Stelle con un paragone che non può far piacere ai grillini: «E' giusto che si indaghi sul caso come si è indagato su Salvini per la vicenda dei fondi russi. Spero che siano delle fake news come dicono loro». La notizia pubblicata due giorni fa dal quotidiano spagnolo ABC (secondo la ricostruzione del giornale il Venezuela di Hugo Chavez nel 2010, tramite l'allora ministro Maduro, avrebbe consegnato 3,5 milioni di euro a Gianroberto Casaleggio, fondatore di Rousseau e, con Beppe Grillo, del Movimento 5Stelle) viene bollata dai vertici del M5S come una «balla colossale» e tuttavia continua a tenere banco nel dibattito politico.

LE POSIZIONI

«Siamo davanti alla più grande fake news della storia, con questo documento, hanno fatto 24 ore di fango», dice Manlio Di Stefano, sottosegretario grillino agli Esteri. Ricordando che «nel 2013 abbiamo rinunciato a 50 milioni di rimborsi elettorali, quale sarebbe il senso di prenderne 3,5?». Italia viva però non molla e sempre Renzi, pur riconoscendo in un'intervista a La Stampa che la gestione di Luigi Di Maio alla Farnesina, anche in rapporto alla vicenda del Venezuela, è stata sinora inappuntabile», spiega di attendere «gli accertamenti del caso». E anche dal Pd il capogruppo al Senato Andrea Marcucci osserva: «Io sono e resto fieramente garantista anche in questo caso. Certo sul regime del Venezuela le posizioni rispetto al M5S non potrebbero essere più distanti: noi rigorosamente con la democrazia, il partito di Grillo, Di Maio e Di Battista fino all'ultimo con il dittatore Maduro».

Alleati dunque tiepidi, mentre il centrodestra non si lascia sfuggire l'occasione per affondare il colpo. Forza Italia organizza un flash mob davanti all'ambasciata venezuelana a Roma con il vicepresidente del partito Antonio Tajani che chiede «si faccia chiarezza su tutta la vicenda». Rincara la dose il leader Silvio Berlusconi: «Per noi, a differenza dei Cinque Stelle, il garantismo è una cosa seria, mi auguro queste accuse vengano chiarite al più presto. Voglio però fare una considerazione: se anche si trattasse di una notizia falsa, è resa credibile dall'atteggiamento dei Cinque Stelle nei confronti del regime di Maduro.

I GUAI

I tormenti del Movimento però non si fermano al presunto finanziamento dal Venezuela. Tutt'altro. Forse è ancora più preoccupante la crisi interna con i grillini che sembrano ormai sfilacciati e divisi: da una parte Alessandro Di Battista, che continua nella sua offensiva da destra, deciso più che mai ad interrompere l'esperienza dell'alleanza con il Pd e a chiedere un congresso; dall'altra Beppe Grillo e i fedelissimi che provano a parare i colpi dell'ex deputato.

Il Movimento, dopo il passo indietro di Di Maio, non ha una leadership riconosciuta, lo spettro della scissione è tornato prepotentemente ad affacciarsi e lo stesso fondatore ormai viene messo in discussione. L'ex ministra Barbara Lezzi contesta Grillo per le ultime affermazioni su Dibba: «Spero non sia mal consigliato». Tenta la mediazione il ministro dello Soprt Vincenzo Spadafora: «È un momento di evoluzione e di cambiamento, in cui personalità che sono la storia del Movimento,Di Maio, Di Battista, Taverna e tanti altri, devono trovare un momento di sintesi insieme a tutti gli altri».

Fa.Nic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA