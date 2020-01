VENEZIA «Una volta sconfitti sulla battaglia per far valere i princìpi di responsabilizzazione, informazione e convincimento dei genitori che la nostra legge regionale individuava, e che secondo noi restano alla base di un meccanismo efficace per diffondere i valori della profilassi, ci siamo adeguati alla legge Lorenzin e ne abbiamo dato adempimento». È quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin (foto), ricordando che nel 2017 la Regione Veneto aveva previsto una moratoria di due anni per l'obbligatorietà dei vaccini per i bimbi da 0 a 6 anni già iscritti alla scuola dell'infanzia. La Regione poi si è adeguata alla normativa nazionale. «Il nostro ruolo - dice Lanzarin - si è tuttavia fermato alle soglie degli istituti scolastici i cui dirigenti, anche attraverso l'anagrafe vaccinale informatizzata che per anni siamo stati l'unica regione ad implementare e utilizzare, erano costantemente informati su quali bambini fossero in ordine con la vaccinazioni obbligatorie e quali no. La Regione con tutte le sue strutture settoriali resta comunque sempre a disposizione dei genitori, delle famiglie e dei responsabili degli istituti scolastici per colloqui, orientamento e problemi organizzativi e interpretativi».

