Venezia, turisti anziani in carretto

IL CASOVENEZIA Anziani trasportati sui carretti utilizzati per trasportare i bagagli? Ciò che forse può essere prassi comune nel subcontinente indiano non è ammissibile in Italia, e per giunta in una città come Venezia. Eppure, i portabagagli asiatici che lavorano tra la stazione e piazzale Roma con modalità non sempre tranquille e trasparenti, sono riusciti a trasformare - da un punto di vista deteriore - il terminal ferroviario in un angolo del loro Paese. La foto che pubblichiamo è eloquente e mostra un porter intento ad attraversare...