Venezia, test antidroga e alcol d'obbligo per tutti i gondolieri

NUOVE REGOLEVENEZIA I gondolieri dovranno sottoporsi agli esami tossicologici per ottenere l'idoneità fisica al loro lavoro. La notizia è pervenuta ieri, ancora fresca tanto da essere commentata per ora timidamente tra gli stazi, le postazioni lungo i canali veneziani, dove i gondolieri lavorano. È cambiato il Codice della navigazione: ora ai conducenti dei mezzi acquei, compresi i tassisti veneziani, si può imporre di soffiare nel palloncino per verificare il loro tasso alcolico.Allo stesso modo, con la forza di legge, è caduta l'impasse...