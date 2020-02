L'EMERGENZA

VENEZIA Due notti nel cuore di Venezia, poi la partenza alla mattina presto verso le altre tappe della loro vacanza italiana.

Alle spalle due addetti alla concierge e un addetto alle camere che una quindicina di giorni dopo vengono visitate in maniera approfondita per fugare ogni dubbio sul fatto che possano aver contratto il coronavirus dopo essere entrati in contatto con la famiglia di Taiwan ospite a Venezia a fine gennaio e, una volta a casa, risultata positiva alla febbre polmonare esplosa a inizio anno in Cina e che da lì sta facendo tremare i polsi al mondo. L'ennesima batosta ad una situazione critica sul fronte turismo che Venezia sta vivendo dall'alba del giorno dopo il 12 novembre e dell'acqua alta a 187 centimetri. «C'è chi pensa che Venezia sia ancora allagata - commenta Vittorio Bonacini, presidente di Ava, l'Associazione veneziana albergatori - Le prenotazioni calano continuamente e nemmeno il Carnevale fa registrare numeri importanti, se si esclude sabato 15 febbraio. Per il resto, camere a prezzi da barzellette. E mancano le prenotazioni per aprile e maggio». Questo mentre ieri una donna sudcoreana è stata fermata dai termoscanner installati all'aeroporto Marco Polo quando è risultata con una temperatura corporea di 38 gradi. Portata all'ospedale All'Angelo, è stato verificato che il malessere non era legato a nessun tipo di contagio da coronavirus.

IL SOGGIORNO IN LAGUNA

A raccontare il soggiorno della famiglia di Taiwan a Venezia, è il direttore dell'hotel del centro storico nel quale hanno soggiornato e che nello scorso fine settimana è stato al centro di una serie di controlli da parte dell'Ulss, come rivelato ieri da Il Gazzettino. «Venerdì 7 febbraio, alla sera, abbiamo ricevuto una chiamata da un dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 3 che ci chiedeva se nei giorni scorsi avessimo avuto, tra gli ospiti, due persone che non erano malate ma risultavano comunque positive al coronavirus», è l'esordio del direttore della struttura. «La famiglia era arrivata tardi il 24 gennaio e se n'era andata al mattino presto dopo aver dormito a Venezia due notti. Dunque, secondo l'Ulss 3, ormai al di fuori del periodo in cui esiste reale rischio di contagio. L'Azienda sanitaria - continua - mi ha comunque detto che avrebbe monitorato le persone che erano venute a stretto contatto con la famiglia». Così la dirigente del Servizio ha contattato i tre dipendenti dell'albergo per verificare le condizioni di salute dei lavoratori, che sono risultate ottime. «Scattati i quattordici giorni dalla data del pernottamento - riprende il direttore dell'hotel - io e i dipendenti interessati abbiamo ricevuto la chiamata dell'Ulss che ci dava il via libera e confermava la totale assenza di rischi di contagio. Siamo tutti sereni, titolari e lavoratori, e a disposizione dell'azienda sanitaria che ci assicura che non c'è alcun rischio e non c'è niente da monitorare».

E un sospiro di sollievo è arrivato dall'Ava che attraverso il direttore Claudio Scarpa ha mandato una circolare agli hotel con alcune regole elementari di attenzione per una situazione «che comunque è serena». Dal canto suo è la stessa Ulss 3 a calmare gli animi spiegando come, sì, ci sia stato il controllo «secondo i protocolli» ma anche che «nessun elemento rilevante è finora emerso dall'indagine epidemiologica effettuata». Sulla già non facile situazione della città d'acqua, è intervenuto ieri anche il Governatore del Veneto Luca Zaia, ospite del padiglione Veneto alla Borsa internazionale del turismo a Milano.«Il coronavirus - ha ammesso - pesa moltissimo sul turismo, è un altro cataclisma che arriva a Venezia dopo la grande alluvione. L'alluvione ha avuto risonanza internazionale negativa, quindi il coronavirus che blocca aerei e tutto quello che ne deriva deprime ancora di più gli arrivi. Diciamo che è l'anno nero di Venezia, ma comunque dopo la pioggia viene il sereno».

Nicola Munaro

