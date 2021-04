Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Sono in arrivo 3,7 milioni di siringhe in Veneto. È quanto prevede una deliberazione di Azienda Zero, allo scopo di consentire la vaccinazione di massa contro il Covid. Ancora a dicembre la direzione regionale Prevenzione, guidata da Francesca Russo, aveva infatti evidenziato l'esigenza «di acquisire a livello centralizzato aghi e siringhe, necessari per la diluizione e per la somministrazione vaccinale». Sono state avviate ormai...