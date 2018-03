Venezia, si tuffa in canale e salva bimbo di 7 anni: «Non voleva più staccarsi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAVENEZIA «Non mettete il mio nome, sto cercando lavoro e non vorrei che si pensasse che approfitto di questa storia per avere un posto». È fatta così Sara: si è tuffata in un canale di Venezia, ha salvato un bambino di 7 anni che stava affogando, ha restituito quel piccolo ai suoi genitori e la sua preoccupazione è che qualcuno pensi che su questa storia ci marci. Del resto Sara ha imparato nella vita che nessuno ti regala nulla: è senza un lavoro e presto anche senza casa, dopo che l'hanno sfrattata due volte: prima da un...