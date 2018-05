Venezia si divide sullo stop a nuovi kebab

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOVENEZIA Stop alle prossime aperture di take away, Venezia fa un altro passo nella direzione di Firenze che già da tempo ha bloccato le attività che vendono cibi da asporto. Ma potrebbe non bastare, la differenza con Firenze infatti è che a Venezia locali e supermercati continueranno a vendere i cibi da passeggio.Del provvedimento se ne parlava ormai da un anno in laguna, quando il Consiglio comunale aveva approvato una delibera con i punti per ripristinare un minimo di regole sul decoro. La difesa di Venezia, dopo i tornelli...