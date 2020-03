IL FOCUS

VENEZIA Transitare per la sala del Maggior Consiglio trovando appena una decina di persone è un fatto davvero raro. In una piazza San Marco praticamente vuota e cupa gli accessi al Palazzo Ducale e al Museo Correr, riaperti ieri e solitamente le due mete più gettonate, sono davvero limitati. Si vede in pochi istanti l'effetto della campagna di prevenzione avviata per cercare di contrastare il diffondersi del coronavirus. E più di qualcuno di quelli che lavorano in tutta l'area marciana, dove la Basilica resta chiusa, sottolinea che sarà questa la settimana più delicata sul fronte della pressione turistica, visto che il ricambio tra i visitatori in questo caso non c'è stato.

PALAZZO DUCALE

La Fondazione Musei civici aveva diramato una nota con la quale, annunciando l'attesa riapertura delle strutture per ieri mattina, segnalava che sarebbero stati contingentati gli ingressi alle varie sedi museali. Non c'è stato bisogno di intervenire direttamente visto che ieri mattina non si sono fatti vedere i gruppi, mancavano le code e in generale l'accesso era scarso e composto da due o quattro persone. A parte questa disposizione per il personale all'ingresso non erano stati stabiliti accorgimenti diversi.

A colpire era soprattutto la situazione alle biglietterie e nelle varie stanze. Tra Palazzo Ducale e il museo Correr nelle enormi sale che solitamente sono occupate da decine di comitive c'erano anche meno di dieci persone per volta. E poi tanto silenzio. Nei vari passaggi, in particolare nella zona delle prigioni, l'unico rumore che si percepiva era quello della pioggia battente in un contesto che sembrava quasi da film. In pratica il risultato del controllo imposto dall'emergenza. «Sono stati infatti sospesi i servizi riservati alle scuole e alle famiglie - spiegano alla Fondazione musei - bloccate inoltre le visite alla Torre dell'Orologio ed annullati gli itinerari segreti ai tesori del Doge e il servizio di caffetteria». Insomma strutture aperte ma con limitazioni. Ma la reazione dei visitatori è stata a dir poco entusiasta. All'uscita del Ducale e del Correr, infatti, i commenti erano positivi soprattutto per il fatto che non c'era pressione e che nelle sale si potevano notare tutti i particolari.

ALLARME E NO

«Una meraviglia - esclama incantato Giuseppe, turista messicano che si è poi diretto in un tour in città - vedere queste bellezza in un contesto simile è stato davvero emozionante. Anzi, mi è sembrata una visita molto romantica proprio per il fatto che non c'era affollamento. Non ho paura. Tutta questo allarme sul virus mi sembra davvero esagerato come eccessiva mi sono parse alcune dichiarazioni rilasciate da Trump». Dopo di lui anche un'altra donna ha intenzione di continuare a vedere la città. «La prossima tappa sarà il museo Correr - aggiunge - mi sembra il contesto giusto per ammirare senza affanni queste esposizioni». Tra i visitatori del Ducale e della piazza spiccano soprattutto gli stranieri, ma sono tutto sommato pochi quelli che girano nelle sale con la mascherine. Poi, ma si tratta di una minoranza, ci sono anche gli italiani. «Palazzo Ducale è fantastico - spiega Barbara arrivata da Padova - in effetti all'interno c'erano soprattutto stranieri. Venire in questo momento è fondamentale per poter fare una visita vivibile. Certe notizia allarmistiche sono un po' esagerate». Il clima più rilassato viene considerato un elemento positivo anche per un'altra ragazza. «In questa giornata - dice Chiara - abbiamo trovato tante persone disponibili, è stata davvero una bella esperienza».

Sono in molti, tra San Marco e Rialto, a ritenere che l'atmosfera di questi giorni ricordi quella degli anni Ottanta, quando tra calli e campielli si notavano soprattutto veneziani e i turisti erano in minoranza. «Certo anche a me sembra di essere tornato negli anni Ottanta - dice sconsolato un commerciante - solo che ora bisogna fare i conti con i costi degli affitti che sono molto più alti rispetto a 30 anni fa».

Gianpaolo Bonzio

