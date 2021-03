I PROVVEDIMENTI

VENEZIA Stop ai tour alcolici a Venezia, alla movida diffusa che ha trasformato tutto il centro storico in un grande bar all'aperto, con giovani ben carburati da spritz e altri alcolici letteralmente padroni della città. Con due apposite ordinanze il Comune ha disposto un giro di vite per evitare che Venezia diventi un nuovo serbatoio di contagi del virus, nel weekend che potrebbe decretare il passaggio del Veneto alla fascia arancione.

La prima ordinanza sarà in vigore da domani e domenica, e prevede il divieto da parte degli esercizi commerciali di vendere alcolici dalle 15 fino alle 8 del giorno successivo. Un modo, questo, per arginare il fenomeno dei giovanissimi che, per aggirare l'orario di chiusura dei locali pubblici, si riforniscono nei negozi per poter bere tranquillamente anche dopo le 18, termine ormai rispettato da tutti gli esercenti del centro storico. Nei locali pubblici, e all'esterno di questi, la mescita sarà possibile soltanto al tavolo, per evitare la formazione di assembramenti all'esterno di bar e bàcari. Un divieto che, in questo caso, riguarderà anche le vie della movida di Mestre, prese d'assalto in questi fine settimana come a Venezia.

Per tenere sotto controllo l'affollamento delle zone più gettonate dai giovani la Polizia locale potrà inoltre limitarne, dalle 15 alle 21 dei prossimi tre giorni, l'accesso, garantendo in ogni caso il deflusso da parte dei clienti e dei residenti delle stesse aree. Le zone in questione sono quelle di Fondamenta degli Ormesini e della Misericordia, a Venezia, l'intera zona di San Giacometo a Rialto, cuore della movida veneziana, oltre a Santa Margherita, raggiungibile in pochi minuti da piazzale Roma.

CONTROLLI POTENZIATI

Per garantire il rispetto dell'ordinanza, e di tutte le altre misure di prevenzione come l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale, il sindaco Luigi Brugnaro chiede però una mano alla Prefettura, che nei giorni scorsi aveva richiamato il Comune alle proprie responsabilità in materia di prevenzione. I 198 agenti della Polizia locale in servizio non sono sufficienti, per Brugnaro, a garantire il controllo della città storica e del centro di Mestre nel weekend, quando migliaia di giovani si ritrovano per esorcizzare a modo loro un anno di pandemia. Di qui la richiesta di poter disporre delle altre forze dell'ordine per il presidio del territorio e per scongiurare gli eccessi che, anche nell'ultimo fine settimana, hanno suscitato preoccupazione e polemiche anche sul fronte politico.

La seconda ordinanza, ancora allo studio del Comune, riguarda il potenziamento dei mezzi di trasporto fra Mestre e il centro storico. L'idea del Comune è di decongestionare gli autobus dell'Actv con il ricorso a bus navetta e a trasporti acquei straordinari fra San Giuliano e il Palaexpo, a ridosso del Parco scientifico tecnologico di Porto Marghera. Da qui i mezzi cadenzati porterebbero i visitatori in centro storico. Anche in questo caso il Comune intende chiedere a Trenitalia uno sforzo straordinario per incrementare i collegamenti con il centro storico nel weekend: il servizio era già stato potenziato lo scorso fine settimana ma in modo insufficiente, a giudicare dalle code registrate ai binari al momento del ritorno in terraferma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA