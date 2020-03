VENEZIA Nel decimo giorno di emergenza Coronavirus, in Veneto i casi confermati di contagio sono saliti a quota 265. Questo il bilancio finale della domenica, che fra il mattino (ore 9) e il pomeriggio (ore 17) ha visto un incremento di 42 unità. In cima alla lista c'è sempre il cluster di Vo' (88 positività accertate), seguito dalla provincia di Treviso (72) e da quella di Venezia (42), alla quale però va aggiunto quello che la Regione chiama Mirano e che in realtà è l'ospedale di Dolo (6). Gli altri numeri vanno distribuiti fra il Padovano (31) a cui va sommata Limena (14), il Vicentino (3), il Veronese (4), il Bellunese (2). A completare il quadro sono poi i due pazienti collegati alla Lombardia, mentre il gruppo di 47 casi su cui era in corso l'assegnazione epidemiologica si è ridotto a una sola unità. L'incremento più considerevole della giornata ha interessato il triangolo Treviso-Padova- Venezia: rispettivamente, +30, +26 e +23. I decessi validati dall'Istituto superiore di sanità come effetto del Coronavirus restano due. Oltre tre quarti dei pazienti, pressoché tutti asintomatici, sono a casa in isolamento domiciliare fiduciario. Dei 64 ricoverati (+4), 14 (+1) sono in Terapia intensiva. Ieri dalla Regione hanno fatto notare di condividere per il Veneto quanto affermato da Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'Iss: «I primi casi ricostruiti risalgono all'inizio del mese di febbraio, ma l'infezione probabilmente già circolava nella seconda metà del mese di gennaio». (a.pe.)

