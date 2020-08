IL CASO

MESTRE La nave Zeynalabdin Tagiyev probabilmente sarà fatta entrare in porto nei prossimi giorni, e finirà così la sua permanenza in rada davanti a Malamocco, tra il Lido di Venezia e Pellestrina, che durava ormai dal 12 giugno scorso. Questo risolverà gli eventuali problemi di sicurezza ma lascerà al loro destino i 13 marittimi dell'equipaggio che ormai da sette mesi non percepiscono lo stipendio e uno di loro addirittura da 16, ossia da quando è imbarcato.

IL VERTICE

La riunione del Comitato ristretto per il welfare della gente di mare, che si è tenuta ieri a Venezia nel primo pomeriggio (con la partecipazione di Capitaneria, presidente dell'Autorità portuale, assessorato alle Politiche sociali della Regione, Polizia di Frontiera, Sanità Marittima, Stella Maris e Paolo Siligato del sindacato dei marittimi Itf, mentre non c'era la Curia), ha deciso solo questo, ossia l'aspetto tecnico legato alla sicurezza: la nave lunga 140 metri e larga 17 costruita nel 2006 per portare merci alla rinfusa, e che batte bandiera maltese ma è di proprietà della società turca Palmali Deniz Cilik ed è stata sequestrata dal Tribunale di Venezia per debiti, verrà ormeggiata nel canale industriale Nord a Marghera, lo stesso canale dove si affaccia la Fincantieri.

I NUOVI PROBLEMI

A quel punto, però, paradossalmente si porranno nuovi problemi per l'equipaggio: in rada la nave per produrre energia e far funzionare i servizi, i frigoriferi per il cibo e via di seguito, tiene i motori accesi, oltre al generatore. A Marghera dovrà spegnere i motori e utilizzare solo il gasolio del generatore che finirà presto. E chi rifornirà la nave a quel punto? Senza contare che l'equipaggio ha comunicato di aver cibo fino al 10 agosto ma bisogna vedere di che cibo si tratta, che non siano rimaste solo patate, fagioli e cipolle. Ieri dell'aiuto pratico ai marittimi non se n'è parlato. E dalla compagnia è difficile che arrivi dato che il proprietario, oltre che in bancarotta con un buco di 900 milioni di dollari e varie navi bloccate in giro per il mondo (comprese due nel porto di Oristano, due a Ravenna e una a Venezia), è pure finito in carcere perché accusato di aver partecipato al fallito tentativo di golpe contro il premier turco Erdogan nel 2016.

Gli stipendi arretrati dei 13 membri dell'equipaggio della Zeynalabdin Tagiyev ammontano a circa 140 mila dollari, non una grande cifra rispetto al buco della compagnia, ma per i marinai è la vita e la possibilità di dar da mangiare alle famiglie in Azerbaigian. Per recuperarli sono disposti a non abbandonare la nave ma le uniche possibilità che hanno sono di dare mandato al sindacato Itf di chiedere il sequestro giudiziario della nave, sperando che vada all'asta e che i soldi non vengano presi da altri creditori come i rimorchiatori o la guardiania, e contando sul coraggio dei 13 marinai che temono pure ritorsioni in Patria; seconda strada è la polizza assicurativa della nave nel caso fortuito che avesse gli addendum che permettono di rimborsare il rimpatrio e parte degli stipendi arretrati; terza e ultima strada è che la famiglia Erdogan o una Banca commerciale di Amburgo che stanno acquisendo la parte migliore della flotta, ossia le petroliere e le chimichiere, si prendano anche la nave general cargo ferma a Venezia.

E.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA