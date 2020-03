LE REAZIONI

VENEZIA Alla fine tutti in attesa del Decreto della Presidenza del Consiglio tra ipotesi di apertura e rinvii di una settimana. Non è stata una domenica come tutte le altre. Niente fila agli sportelli, spariti i visitatori a zonzo tra le opere d'arte, i bookshop o le caffetterie. Nulla di nulla. E invece tutti con il fiato sospeso in attesa delle decisioni da Roma. Che alla fine sono arrivate. E dopo il verbo romano sono iniziate le acrobazie e comprendere così i margini (o meno) per una riapertura in un clima veneziano inconsueto, a dir poco surreale. Così, nell'attesa, c'è chi ha iniziato ad escogitare possibili alternative come il Teatro La Fenice. Il sovrintendente Fortunato Ortombina non si è lasciato prendere dal panico e tanto meno dallo scoramento. Da una parte ha annunciato l'avvio di alcuni lavori dietro le quinte del palcoscenico per riparare i danni della drammatica alluvione del 12 novembre scorso ammortizzando in questo periodo di chiusura forzata i lavori previsti per l'estate, dall'altro con l'imperativo la musica non deve cessare, ha annunciato che oggi e domani si terranno due concerti senza pubblico, ma rigorosamente in streaming oppure in registrata nel canale YouTube dell'ente lirico veneziano.

LA MUSICA INNANZITUTTO

«Faremo i due concerti - dice Ortombina -: il primo domani pomeriggio (oggi ndr) alle 18, nelle Sale Apollinee con un programma dedicato a Beethoven e Borodin, martedì (domani ndr) il concerto alla memoria di Virgilio Boccardi, indimenticato giornalista Rai. Ma alla base di tutto non vogliamo smettere di far risuonare la musica per il pubblico dentro la Fenice. Se il pubblico non può venire da noi, saremo noi a cercare di arrivare al pubblico. In questo clima, comunque, garantiremo, secondo le regole stabilite del contingentamento, le visite guidate nel nostro Teatro». Allarga le braccia invece il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto: «Il decreto parla chiaro - dice sconsolato - i teatri dovranno rimanere inesorabilmente chiusi. Non c'è altro da dire. Se ci siamo rialzati da vicende ben più gravi, ci risolleveremo anche da questo».

INGRESSI A SCAGLIONI

Chi ha deciso di aderire fin da subito al contingentamento e alle disposizioni del Governo sono i Musei civici veneziani. In una nota la Fondazione Muve ha annunciato la riapertura al pubblico di tutti i musei, secondo i consueti orari di ingresso e di chiusura settimanale. Tutto ciò fino all'8 marzo come finora previsto dalle decisioni di Palazzo Chigi.

Saranno sospese le attività educative, per scuole, famiglie e gruppi; le visite alla Torre dell'Orologio in Piazza San Marco, gli Itinerari segreti e ai Tesori del Doge a Palazzo Ducale e il servizio di caffetteria.

I Musei civici fanno sapere che, per tutto il periodo, oltre al contingentamento degli ingressi nelle varie sale d'esposizione, le informazioni e i controlli saranno di competenza del personale di sala. Verranno distribuiti ai visitatori anche dèpliant informativi.

LE ALTRE APERTURE

Le Gallerie dell'Accademia oggi sconteranno il loro giorno di chiusura, ma la direzione fa sapere che la riapertura delle sale è prevista per domani, martedì secondo le regole disposte. Fondazione Guggenheim e Querini Stampalia hanno fatto sapere che oggi disporranno le condizioni di riapertura, in base alle indicazioni del Decreto ministeriale. L'Ateneo Veneto invece ha annunciato la sospensione delle attività fino all'8 marzo. A Mestre, M9, il Museo del Novecento ha annunciato per oggi la riapertura delle proprie sale, secondo le norme emanate. Ma non solo. Proprio per venire incontro al pubblico, da oggi al 7 marzo sarà praticato un sconto sul biglietto (10 euro anzichè 14; Lunar City 8 euro anzichè 10; cumulativo 13 anzichè 16).

Paolo Navarro Dina

