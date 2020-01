LA STORIA

VENEZIA La serata di un gruppetto di universitari, annaffiata da una buona dose di alcol, era finita in Piazza San Marco, dove quei giovani si erano trasformati in vandali. Qualcuno aveva tirato fuori un bomboletta di vernice rossa e a farne le spese erano stati i leoncini in marmo, a fianco della Basilica di San Marco, simbolo amatissimo dai veneziani. Succedeva nel settembre di due anni fa, tra lo sconcerto generale della città. Ripresi dalle telecamere della Polizia municipale, il gruppetto alla fine era stato individuato. C'è chi era andato a costituirsi dai Carabinieri. E in due, nei giorni successivi, erano stati anche ricevuti dal sindaco Luigi Brugnaro a cui avevano chiesto scusa per lo sfregio fatto alla città. Il sindaco, in quell'occasione, gli aveva chiesto di diventare testimonial positivi del rispetto per Venezia. Una proposta concreta, in una città fragile che con le sue pietre è presa d'assalto da vandali d'ogni tipo, con o senza bombolette, ma che alla fine non ha avuto risposta. I giovani, infatti, non si sono più fatti sentire.

LA DENUNCIA DEL SINDACO

A raccontarlo, ieri, è stato lo stesso sindaco che ha avuto parole dure verso questi ventenni, volatilizzatisi nel nulla. Brugnaro ha ricordato quel colloquio dell'ottobre 2018. Ai due universitari aveva chiesto di «mettere la faccia e venire fare un servizio civico». L'idea era quella di coinvolgerli, ad esempio, nella pulizia dei graffiti, proprio per dare un messaggio positivo sul rispetto della città. «Gli ho detto che quello sarebbe stato un atto di coraggio: ammettere una propria responsabilità ed essere disposti a pagare per insegnare agli altri di non fare sciocchezze simili - ricorda il sindaco -. Mi hanno ascoltato, hanno annuito, evidentemente speravano di uscire da una situazione complicata... E non si sono più fatti vedere. Ecco io credo che quello sia stato un atto di vigliaccheria».

Nel gruppetto di imbrattatori. tutti tra i 20 e i 22 anni, c'erano tre studenti dell'Accademia di Belle Arti e uno dell'università di Ca' Foscari. L'Accademia, all'epoca, aveva duramente criticato il comportamento dei suoi studenti, tanto da ipotizzarne l'espulsione. Ma anche questa sanzione, alla fine, non si è concretizzata. O meglio solo uno dei due imbrattatori attivi era risultato iscritto all'Accademia - hanno precisato ieri dalla scuola di Belle Arti - e dopo un colloquio con il direttore non aveva rinnovato l'iscrizione. L'altro sarebbe stato iscritto a Ca' Foscari, che però anche ieri ha ribadito di non sapere di chi si tratta e di non aver quindi preso alcun provvedimento.

All'epoca le indagini condotte dai carabinieri, insieme alla Polizia locale, avevano portato alla denuncia dei quattro giovani per danneggiamento/imbrattamento di opera monumentale. Un reato che, sulla carta, prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione e una multa fino a 1.500 euro.

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

