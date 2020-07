IL LUTTO

VENEZIA Nel tardo pomeriggio di ieri è morto Luigi Danesin, decano dei consulenti del lavoro veneziani nonché per due trienni (dal 2002 al 2007) primo e unico veneziano ad essere eletto Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia Obbedienza di Piazza del Gesù Palazzo Vitelleschi, la Massoneria Italiana. Danesin aveva 88 anni, compiuti a maggio e da lunedì era ricoverato in ospedale. Danesin fin dagli anni '50 aveva spinto per la costituzione dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, dedicando 70 anni di attività alla professione. Il suo studio seguiva circa 900 aziende e elaborate le paghe di ottomila dipendenti ogni mese. Tra i suoi numerosi incarichi era presidente onorario e socio onorario della benemerita e ultracentenaria società veneziana Duri i Banchi.

Ha sempre sbandierato con orgoglio l'appartenenza alla Massoneria: «Per me, lo ripeterò sempre con orgoglio, la Massoneria è una vera scuola di vita. Senza l'insegnamento della Massoneria non sarei arrivato a tanto: è un cammino di crescita che perfeziona l'uomo, in un mondo di simboli, e con una certa ritualità. Dà un modo di comportarsi a cui attenersi. Ad esempio non si parla mai né di politica né di religione perché sono tematiche che possono innescare divisioni».

I suoi ottimi rapporti con l'estero gli hanno permesso di diventare membro onorario del prestigioso Supremo Consiglio di Francia (considerata la massima espressione della Massoneria continentale) e di Spagna, di Portogallo e di Grecia. Durante il Conovirus Luigi Danesin era stato in prima linea per aiutare, con i Duri i Banchi le persone più bisognose messe ko dall'emergenza prima sanitaria e poi anche economica.

L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA