Venezia, la Lega contro le case facili ai cancellieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Quell'accordo tra sindaco di Venezia e la Corte d'Appello per facilitare l'accesso alle case pubbliche per i dipendenti della giustizia non s'ha da fare!A firmare la richiesta ufficiale con la quale si chiede al primo cittadino lagunare Luigi Brugnaro di rimangiarsi un accordo già annunciato (e in programma oggi) sono due consiglieri della Lega, che a Venezia è in maggioranza. E questo è un fatto curioso a Venezia, dove Brugnaro ha un'obbedienza quasi assoluta da parte di chi lo sostiene.POLITICALa motivazione ufficiale...