LA SCOPERTA

VENEZIA Il mal di testa arriva nella fase di atterraggio. Un dolore violento, unilaterale, che se ne va in una ventina di minuti. Ma chi ne soffre poi faticherà a risalire, a cuor leggero, su un aereo. Colpa della cefalea da viaggio aereo scoperta dal centro cefalee dell'Ulss 3 Serenissima di Venezia. Uno dei motivi d'orgoglio di questo servizio della Neurologia veneziana, guidata dal dottor Francesco Paladin, dove si ipotizzò, per la prima volta, l'esistenza di un'emicrania collegata ai viaggi aerei.

«Fu un paziente che me ne parlò - ricorda il dottor Federico Mainardi, che guida il centro - soffriva di una cefalea a grappolo nella fase di atterraggio dell'aereo. Feci delle ricerche, trovati altri casi in letteratura e pubblicai un primo articolo». Seguirono anni di ulteriori verifiche, con altri pazienti da tutto il mondo che si facevano vivi per raccontare storie simili. Alla fine la comunità scientifica internazionale accettò la nuova classificazione. E oggi la cefalea da viaggio aereo è stata, definitivamente, inserita della classifica mondiale delle cefalee. Mentre un recentissimo studio condotto da Venezia con altri cinque centri ha rivelato come il 4% dei pazienti che si rivolgono ai servizi soffra anche di questa particolare forma di cefalea. «Probabilmente è legata ad un'alterazione pressoria - precisa Mainardi - ad un problema di equilibrio tra pressione interna ed esterna dell'aria. Dall'esperienza di chi ne soffre può essere prevenuta con l'utilizzo di spray nasale e analgesico mezz'ora prima dell'atterraggio». Un esempio dell'importanza di studiare patologie che rischiano di essere trascurate.

15 ANNI DI ATTIVITÀ

È uno degli obiettivi del centro cefalee veneziano che proprio in questi giorni ha festeggiato i 15 anni di attività, dopo un 2019 in cui sono state superate le 4.000 prime visite ambulatoriali. «Un'attività intensissima, con numeri in continua crescita» annota il primario Paladin che ricorda la diffusione di queste patologie. La sola emicrania colpisce circa il 15% della popolazione.

«Purtroppo la non pericolosità in termini di spettanza di vita porta alla relativa trascuratezza con la quale le cefalee primarie vengono spesso considerate, anche da chi ne è affetto - continua Paladin -. E invece esiste la possibilità di intervenire in modo efficace, migliorando la qualità di vita. La malattia però va affrontata in strutture specializzate che devono essere in grado di farsi carico anche dell'aspetto emozionale legato alla patologia».

Roberta Brunetti

